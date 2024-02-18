Рост самой мощной в Евросоюзе немецкой экономики практически прекратился, теперь начнется рецессия. Правительство страны избрало курс на поддержку киевского режима, но забыло о простых немцах, которые ежедневно ощущают на себе все издержки финансирования боевиков.
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