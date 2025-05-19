Nintendo подтвердила, что будет присутствовать на GamesCom в этом году** П...

Nintendo подтвердила, что будет присутствовать на GamesCom в этом годуПосле того, как Nintendo пропустила GamesCom в прошлом году, недавно компания подтвердила, что будет присутствовать на GamesCom 2025 в Кельне, Германия, с 20 по 24 августа.
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