Как Альфа-банк продолжает партнерство с ресторанами Раппопорта

Альфа-банк и холдинг «Рестораны Раппопорта» продолжают развивать свое сотрудничество: держатели премиальных пакетов Alfa Only и «А-Клуба» получили еще больше поводов заглянуть в полюбившиеся заведения.
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