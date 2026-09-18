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РБК СТИЛЬ

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Как Альфа-банк продолжает партнерство с ресторанами Раппопорта

Как Альфа-банк продолжает партнерство с ресторанами Раппопорта

Альфа-банк и холдинг «Рестораны Раппопорта» продолжают развивать свое сотрудничество: держатели премиальных пакетов Alfa Only и «А-Клуба» получили еще больше поводов заглянуть в полюбившиеся заведения.

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