Россиян предупредили о смертельной опасности из-за лапши быстрого приготовления

Врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева предупредила, что заваривание лапши быстрого приготовления кипятком, не вынимая ингредиенты из упаковки, может стать причиной развития онкологических заболеваний, сообщает PRIMPRESS.