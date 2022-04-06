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Россиян предупредили о смертельной опасности из-за лапши быстрого приготовления

Россиян предупредили о смертельной опасности из-за лапши быстрого приготовления

Врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева предупредила, что заваривание лапши быстрого приготовления кипятком, не вынимая ингредиенты из упаковки, может стать причиной развития онкологических заболеваний, сообщает PRIMPRESS.

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