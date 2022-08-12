Слет юнармейцев из 34 муниципалитетов Приморья пройдет в Уссурийске 17 сентября

В Приморье 17 и 18 сентября пройдет масштабный военно-патриотический фестиваль "Найди себя" (6+), участниками которого станут команды юнармейцев из всех 34 муниципальных образований края, воспитанники военно-патриотических клубов, спортсмены, творческие коллективы.
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