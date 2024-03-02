Йеменские кроссворды для Москвы

ГОСУДАРСТВЕННИК Доброе утро, Империя. Бывают времена, когда автора так и прет на афоризмы - и в этом огромная "заслуга" наших бывших партнеров, ибо они как никто другой дают пищу для размышлений и злословий.
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