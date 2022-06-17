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Экс-губернатор Теннесси Хэслем близок к покупке «Нэшвилла». Стоимость команды оценивается в 680 млн долларов (Sportico)

Бывший губернатор Теннесси Билл Хэслем близок к покупке «Нэшвилла». Как сообщает Sportico, группа владельцев «Предаторс», возглавляемая Гербертом Фричем, близка к продаже клуба НХЛ.

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