В Петербурге ночью на 4 марта заметили Северное сияние

Жители нескольких российских регионов, включая Санкт-Петербург и некоторые области страны, такие как Московская, Ленинградская, Калининградская, Тверская области и другие, стали свидетелями северного сияния в ночь на 4 марта.
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