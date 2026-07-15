Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В России удвоилось число подростков, причастных к терроризму

В России удвоилось число подростков, причастных к терроризму

 В России за первые шесть месяцев текущего года количество подростков, совершивших деяния террористического характера в результате вербовки украинскими националистами, выросло в 2,2 раза.

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Комментарии
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Виктор Шилин
Естественный отбор. Дебилов на зону, на переделку.
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1 м.
Татьянка Яцук
Карать, невзирая на возраст!!! Воспитательные меры в этом случае бессильны...
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1 м.
Геннадий Хрипунов
Двух - трёх таких выродков расстрелять и показать по каналам ТВ , а гей- пидористический запад будет кричать они же дети, для них они дети, а вот для нас они выродки, предатели и таких надо уничтожать, лучше на месте .
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1 м.