Boeing предоставила федералам план обеспечения безопасности полетов

Boeing предоставила Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) свой план обеспечения безопасности полетов и контроля качества после того, как от одного из ее самолетов 737 Max 9 отвалился кусок фюзеляжа, сообщает Quartz.
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