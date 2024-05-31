Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Boeing предоставила федералам план обеспечения безопасности полетов

Boeing предоставила Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) свой план обеспечения безопасности полетов и контроля качества после того, как от одного из ее самолетов 737 Max 9 отвалился кусок фюзеляжа, сообщает Quartz.

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