Еще одно обувное производство появится в Москве в рамках масштабного инвестиционного проекта

Инвестор получил разрешение на строительство промышленного объекта в районе Бирюлево Западное. Ранее город без торгов передал ему земельный участок на юге города для реализации масштабного инвестиционного проекта – возведение обувного производства.
Инвестор получил разрешение на строительство промышленного объекта в районе Бирюлево Западное. Ранее город без торгов передал ему земельный участок на юге города для реализации масштабного инвестиционного проекта – возведение обувного производства.
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