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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Такое в моей карьере впервые». Карседо об отмене жеребьевки перед пенальти в матче «Спартака» и «Зенита»

Хуан Карлос Карседо еще не сталкивался с отменой жеребьевки перед сериями послематчевых пенальти. Сообщалось, что представители РФС «приказали» главному арбитру игры за OLIMPBET Суперкубок России Евгению Буланову, чтобы « Спартак » и « Зенит » били в ворота, за которыми сидели фанаты петербуржцев.

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