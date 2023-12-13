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Суд конфисковал холдинг у экстремистов с Украины

Суд конфисковал холдинг у экстремистов с Украины

У украинских экстремистов отобрали предприятия российского ВПК.Константин ЕфименкоКак стало известно “Ъ” ("Коммерсант"), целый российский промышленный холдинг, изделия которого используются для производства самолетов, вертолетов и БМП, оказался под контролем выходцев с Украины, выступающих спонсорами ВСУ.

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