Суд конфисковал холдинг у экстремистов с Украины

У украинских экстремистов отобрали предприятия российского ВПК.Константин ЕфименкоКак стало известно “Ъ” ("Коммерсант"), целый российский промышленный холдинг, изделия которого используются для производства самолетов, вертолетов и БМП, оказался под контролем выходцев с Украины, выступающих спонсорами ВСУ.