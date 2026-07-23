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Царьград

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Reuters: США введут пошлины для 60 стран с 24 июля

Reuters: США введут пошлины для 60 стран с 24 июля

США вводят с 24 июля пошлины от 10% до 12,5% для 60 стран, включая ЕС, мотивируя это борьбой с принудительным трудом.

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