В Петербурге суд прекратил дело об участии байкера в американском мотоклубе

Кировский районный суд прекратил административное дело в отношении байкера. Любителя мотоциклов обвиняли в участии в деятельности международной неправительственной организации, сведений о которой нет в реестре структурных подразделений иностранных НКО в РФ.
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