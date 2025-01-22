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В Петербурге суд прекратил дело об участии байкера в американском мотоклубе

В Петербурге суд прекратил дело об участии байкера в американском мотоклубе

Кировский районный суд прекратил административное дело в отношении байкера. Любителя мотоциклов обвиняли в участии в деятельности международной неправительственной организации, сведений о которой нет в реестре структурных подразделений иностранных НКО в РФ.

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