Постпред РФ при ООН Небензя обвинил режим Зеленского в недоговороспособности

Режим украинского лидера Владимира Зеленского недоговороспособен. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, слова которого передает РИА Новости.
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