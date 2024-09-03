В Керчи задержали трех человек по делу о краже оборудования для завода на 3 млрд

Правоохранители задержали трех человек, подозреваемых в краже оборудования для цементного завода в Керчи на сумму в три млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telelram-канале.
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