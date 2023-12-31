Грызлов: РФ и Белоруссия перешли к созданию новой экономики Союзного государства

Россия и Белоруссия сменили парадигму экономического развития. От импортозамещения страны перешли к созданию новой экономики Союзного государства, заявил в воскресенье, 31 декабря, посол РФ в Минске Борис Грызлов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии