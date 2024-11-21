Почему мы больше не делаем сход-развал

Еще совсем недавно (лет 40 назад) число вывесок типа «Сход – Развал», призывающих заехать на такой специализированный сервис, могло сравниться по популярности разве что с предложениями сделать антикор (антикоррозийную защиту днища автомобиля).
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