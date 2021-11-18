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Автоматизация избирательных процессов — объявлен многомиллионный IT-тендер

Автоматизация избирательных процессов — объявлен многомиллионный IT-тендер

Федеральный центр информатизации при Центризбиркоме РФ объявил многомиллионный тендер на оказание услуг по сопровождению специального программного обеспечения подсистемы автоматизации избирательных процессов и технологических программ ГАС «Выборы».

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