© ShutterstockНарушения обмена веществ могут на протяжении долгого времени протекать без симптомов. Поэтому после достижения 40 лет необходимо контролировать уровень глюкозы и холестерина, а также регулярно измерять артериальное давление и окружность талии.
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