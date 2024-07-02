Новая статья: Обзор ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): самый легкий и компактный игровой ноутб...

Новая статья: Обзор ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): самый легкий и компактный игровой ноутбук с GeForce RTX 4090Игровой лэптоп с отличнейшей OLED-матрицей и мощнейшим железом, собранным в компактном и легком корпусе, — звучит весьма интригующе.