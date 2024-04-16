Тема эта для меня давняя и прилично затертая. А для человечества она вообще вечная. Нынешние и прошлые поколения.
Новое поколение. Предатели или герои?..
Комментарии
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vagas Karlito
Это Вы о народе который Вас кормит машины вам ремонтирует унитазы что бы в дерьме нге закопались!"?))) Закончим на этом я отвечу резко!)))Пока!
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7 мин.
Natalija Osminina
Да Вы точно дурачок. Если считаете, что то, что имеет сейчас Россия- это авторитарное правление... А Путин ваще-то либерал))) Хорошо - тогда термин " военный коммунизм" может дас Вам нужный образ?)) Я уже не знаю.. Вы абсолютно непробиваемы...
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4 мин.
Natalija Osminina
Вы абсолютный тупица. Я написала Вам, что нынешние "изнеженные снежинки" - это ненужный никчемный микробиом". Это снежинки Вам унитазы чистят!!??? Какое же Вы дебильное непробиваемое отродье!
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2 мин.
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