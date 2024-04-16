Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Я 10 лет пишу на МТ что ждет мир и каждую страну в отдельности. Все это я подробно описала в своих книгах и на своем ...Война с Европой с...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Его как и Анал Лену Бербок  опущенную при посещении ,простите какой-то страны, Китай тоже опустил. Унизительное отнош...Китай поставил Шо...
  • Natalija Osminina
    Вы  абсолютный тупица.  Я написала Вам, что нынешние  "изнеженные снежинки" - это ненужный никчемный микробиом". Это ...Новое поколение. ...

Новое поколение. Предатели или герои?..

Новое поколение. Предатели или герои?..

  Тема эта для меня давняя и прилично затертая. А для человечества она вообще вечная. Нынешние и прошлые поколения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
Это Вы о народе который  Вас кормит машины вам ремонтирует унитазы что бы  в дерьме нге закопались!&quot;?)))  Закончим на этом я отвечу резко!)))Пока!
Ответить
7 мин.
Natalija Osminina
Да Вы точно дурачок. Если считаете, что то, что имеет сейчас Россия- это авторитарное правление...  А Путин ваще-то либерал))) Хорошо - тогда термин &quot; военный коммунизм&quot; может дас Вам нужный образ?)) Я уже не знаю.. Вы абсолютно непробиваемы...
Ответить
4 мин.
Natalija Osminina
Вы  абсолютный тупица.  Я написала Вам, что нынешние  &quot;изнеженные снежинки&quot; - это ненужный никчемный микробиом&quot;. Это снежинки Вам унитазы чистят!!??? Какое же Вы дебильное непробиваемое  отродье!
Ответить
2 мин.

Картина дня

наверх