Новое поколение. Предатели или герои?..

vagas Karlito Это Вы о народе который Вас кормит машины вам ремонтирует унитазы что бы в дерьме нге закопались!"?))) Закончим на этом я отвечу резко!)))Пока!

Natalija Osminina Да Вы точно дурачок. Если считаете, что то, что имеет сейчас Россия- это авторитарное правление... А Путин ваще-то либерал))) Хорошо - тогда термин " военный коммунизм" может дас Вам нужный образ?)) Я уже не знаю.. Вы абсолютно непробиваемы...