Сборная Англии вышла в финал Евро второй раз подряд

Команда Гарета Саутгейта, как и три года назад, находится в одном шаге от чемпионского титула. На предыдущем Евро-2020, который из-за эпидемии коронавируса состоялся на год позже, чем планировалось, в 2021-м, сборная Англии также играла в финале.
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