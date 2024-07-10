Сборная Англии вышла в финал Евро второй раз подряд

Команда Гарета Саутгейта, как и три года назад, находится в одном шаге от чемпионского титула. На предыдущем Евро-2020, который из-за эпидемии коронавируса состоялся на год позже, чем планировалось, в 2021-м, сборная Англии также играла в финале.