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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ги Буше: «Локомотив» – настоящая хоккейная машина. Если бы «Авангард» победил, не знаю, на сколько бы нас хватило – у нас были переломы, кто-то не мог вставать без боли, не мог сидеть»

«Авангард» уступил 2:3 во втором овертайме в седьмом матче второго раунда Кубка Гагарина. – Первая серия против «Металлурга» очень много отняла у нас.

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