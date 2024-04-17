Блеф переработки орловского мусора рискует стать нормой в отсутствие новых полигонов в регионе

Проблемы с мусором для Орловской области за последние 5 лет стали уже хрестоматийными. Не проходит и месяца, чтобы в одном из секторов этой отрасли не случился скандал: то орловские полигоны горят, то мусор не вывозят из районов Орла и области неделями, то выясняется, что мусор некуда везти.