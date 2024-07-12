В Москве согласовали проекты реорганизации 12 территорий на юге столицы

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что за первое полугодие текущего года столичные власти опубликовали проекты решений о реорганизации 32 площадок.
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