Все участники сборной России Открытой международной астрономической олимпиады завоевали золотые медали.
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Все участники сборной России Открытой международной астрономической олимпиады завоевали золотые медали.
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