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Илон Маск называет падение рождаемости глобальной угрозой цивилизации

Илон Маск называет падение рождаемости глобальной угрозой цивилизации

Илон Маск считает глобальное падение рождаемости экзистенциальным кризисом. Он уделяет внимание демографическим проблемам, называя снижение рождаемости в США и Австралии угрозой цивилизации и стремится изменить ситуацию, увеличивая количество своих детей.

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