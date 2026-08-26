Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 585 подписчиков

Вдову экс-зампреда Дагестана убили в элитном посёлке. Задержан приятель сына женщины

Вдову экс-зампреда Дагестана убили в элитном посёлке. Задержан приятель сына женщины

Вдову бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева убили в подмосковной Жуковке. В Подмосковье была убита вдова бывшего заместителя председателя правительства Дагестана Гаджи Махачева, сообщает Telegram-канал "112".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии