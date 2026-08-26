Вдову экс-зампреда Дагестана убили в элитном посёлке. Задержан приятель сына женщины

Вдову бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева убили в подмосковной Жуковке. В Подмосковье была убита вдова бывшего заместителя председателя правительства Дагестана Гаджи Махачева, сообщает Telegram-канал "112".
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