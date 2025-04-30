Трамп решил пересмотреть некоторые предложенные департаментом DOGE Маска решения

Президент США Дональд Трамп 30 апреля высоко оценил деятельность департамента эффективности правительства (DOGE) под управлением миллиардера Илона Маска, однако признал, что пересматривает некоторые из его решений.
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