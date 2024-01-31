Ежемесячный объем транзакций Solana достиг многолетнего максимума

Согласно данным, в январе произошел значительный рост объема транзакций в блокчейне Solana. Объем транзакций с токеном SOL и токенами SPL на сети Solana увеличился на 9,36%, достигнув отметки в 951,9 миллиарда долларов за январь, и при этом месяц еще почти не завершен.