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Рязанские новости

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В Рязани отметили 931-летие города с награждениями

В Рязани отметили 931-летие города с награждениями

На праздновании Дня города Рязани награды получили 18 человек, звания «Почетный гражданин» удостоены архитектор Владимир Крымский и тренер Александр Белоглазов.

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