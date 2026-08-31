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Аргументы недели

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Временный президент Венесуэлы Делси Родригес раскрыла детали нефтяной сделки с США на $209 млрд долларов

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес раскрыла детали нефтяной сделки с США на $209 млрд долларов

Хорошая сделка? Делси Родригес раскрыла детали «крупнейшей нефтяной сделки в мировой истории» с США: «Мы хотим стать энергетической державой, крупным производителем нефти, важным экспортёром газа и добиться масштабного развития национальной нефтехимической промышленности.

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