Временный президент Венесуэлы Делси Родригес раскрыла детали нефтяной сделки с США на $209 млрд долларов

Хорошая сделка? Делси Родригес раскрыла детали «крупнейшей нефтяной сделки в мировой истории» с США: «Мы хотим стать энергетической державой, крупным производителем нефти, важным экспортёром газа и добиться масштабного развития национальной нефтехимической промышленности.
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