Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ЗА КРАЖИ И РАЗБОЙ - ПАСПОРТ РУССКОГО: ТАДЖИК ИЗБИЛ ДЕПУТАТА И ВСКРЫЛ БАНДУ "ЛОББИСТОВ В ПОГОНАХ" - КТО ОТВЕТИТ?

ЗА КРАЖИ И РАЗБОЙ - ПАСПОРТ РУССКОГО: ТАДЖИК ИЗБИЛ ДЕПУТАТА И ВСКРЫЛ БАНДУ "ЛОББИСТОВ В ПОГОНАХ" - КТО ОТВЕТИТ?

Оказывается, за кражи и разбой мигрантам выдают паспорт русского. Во всяком случае, так было в жизни таджика-рецидивиста, который избил депутата и вместе с тем вскрыл банду "лоббистов в погонах".

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Комментарии
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Александр Маркитанов
вполне себе эффективный метод!
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9 час.
Валерий Хромылев
Судейская система внедренная по принципу американской лишена народного контроля. В
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7 мин.
Валерий Хромылев
В социалистические времена не было присяжных , но были кроме судьи ещё и 2 народных представителя - заседателей,  что являлось именно контролем и решение выносилось с учетом их мнений. Возможности коррупции  значительно снижалась.
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1 мин.

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