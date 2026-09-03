Инвестиции и новые проекты: о чем Путин говорил с главой Приморья

Прирост в инвестициях за прошлый год в Приморском крае составил 150 миллиардов рублей. А рост внутреннего регионального продукта составляет 4,4%, заявил глава региона Олег Кожемяко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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