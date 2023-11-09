Арктический скептицизм

Научная ревизия планов развития Северного морского пути и перенос более чем на десятилетие сроков реализации арктического проекта «Роснефти» – «Восток Ойл» – случились почти одновременно с окончанием летней навигации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии