Мальчики и девочки по-разному видят справедливость?

Введение В научном журнале Nature Communications Psychology было опубликовано исследование, проведённое группой психологов из Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе (Heinrich Heine University Düsseldorf), Тилбургского университета (Tilburg University) в Нидерландах и Университета ветеринарной медицины (University of Veterinary Medicine) в Вене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии