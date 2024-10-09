Мальчики и девочки по-разному видят справедливость?

Введение В научном журнале Nature Communications Psychology было опубликовано исследование, проведённое группой психологов из Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе (Heinrich Heine University Düsseldorf), Тилбургского университета (Tilburg University) в Нидерландах и Университета ветеринарной медицины (University of Veterinary Medicine) в Вене.