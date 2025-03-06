«ПСЖ» с 28 ударами проиграл «Ливерпулю», 885-й гол Овечкина, победа «Барсы» в меньшинстве, «Бавария» разнесла «Байер», бан Фонсеки на 9 месяцев, Денисов разбомбил академию «Зенита» и другие новости

1. В Лиге чемпионов выдалась насыщенная среда. «Ливерпуль» на 87-й вырвал победу над «ПСЖ» в гостях (1:0), при этом парижане нанесли 28 ударов, а «красные» – всего 2.
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