«ПСЖ» с 28 ударами проиграл «Ливерпулю», 885-й гол Овечкина, победа «Барсы» в меньшинстве, «Бавария» разнесла «Байер», бан Фонсеки на 9 месяцев, Денисов разбомбил академию «Зенита» и другие новости

Игорь Денисов: «Я не болею за «Зенит». Мне не нравится, что в моем городе играют одни бразильцы. Нахрена они нам? Своих не можем воспитать?»

Лена Мисько

играть только своими воспитанниками - утопия Галицкий уже отказался от мечты: "11 своих на поле" ни одна сильная команда ни в одной из лиг не обходится без легионеров