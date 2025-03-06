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Не только о футболе

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«ПСЖ» с 28 ударами проиграл «Ливерпулю», 885-й гол Овечкина, победа «Барсы» в меньшинстве, «Бавария» разнесла «Байер», бан Фонсеки на 9 месяцев, Денисов разбомбил академию «Зенита» и другие новости

«ПСЖ» с 28 ударами проиграл «Ливерпулю», 885-й гол Овечкина, победа «Барсы» в меньшинстве, «Бавария» разнесла «Байер», бан Фонсеки на 9 месяцев, Денисов разбомбил академию «Зенита» и другие новости

1. В Лиге чемпионов выдалась насыщенная среда. «Ливерпуль» на 87-й вырвал победу над «ПСЖ» в гостях (1:0), при этом парижане нанесли 28 ударов, а «красные» – всего 2.

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КУАТ
Игорь Денисов: «Я не болею за «Зенит». Мне не нравится, что в моем городе играют одни бразильцы. Нахрена они нам? Своих не можем воспитать?»
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15 час.
Лена Мисько
играть только своими воспитанниками - утопия Галицкий уже отказался от мечты: &quot;11 своих на поле&quot; ни одна сильная команда ни в одной из лиг не обходится без легионеров
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9 час.
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