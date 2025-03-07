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Названы важные привычки для поддержания здоровья

Названы важные привычки для поддержания здоровья

Для поддержания физического и психического здоровья необходимо соблюдать режим дня. Эту и другие привычки, положительно влияющие на самочувствие, назвала врач-педиатр «Инвитро-Воронеж» Елена Алексенцева в беседе с «Известиями».

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