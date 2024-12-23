В ликвидации последствий ЧП с танкерами задействованы 10 тыс. человек

На заседании оперативного штаба глава ведомства заявил, что свыше 10 тыс. человек принимают участие в ликвидации последствий крушения двух танкеров в районе Керченского пролива, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Вести».
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