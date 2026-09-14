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США и Китай меряются ИИ: новая гонка вооружений, в которой победитель может проиграть

США и Китай меряются ИИ: новая гонка вооружений, в которой победитель может проиграть

США взывают к осторожности, Китай не собирается ждать, а искусственный интеллект тем временем учится друг у друга — вот последняя сенсационная новость нашего дня .

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