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ТАСС

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Группировка "Запад" уничтожила 75 тяжелых гексакоптеров ВСУ за сутки

Группировка "Запад" уничтожила 75 тяжелых гексакоптеров ВСУ за сутки

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Запад" за сутки составили 75 тяжелых боевых гексакоптеров, 104 беспилотника самолетного типа и 50 пунктов управления беспилотной авиацией.

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