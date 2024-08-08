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Царьград

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Жену блогера Портнягина арестовали за купную взятку

Жену блогера Портнягина арестовали за купную взятку

Екатерина Портнягина арестована до середины осени.Жена скандального блогера Дмитрия Портнягина, которого многие знают по псевдониму "Трансформатор", обвиняется в попытке дать взятку особо крупного размера.

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