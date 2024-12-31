Путин поручил подготовить показатели для оценки эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин поручил провести в российских регионах соцопросы для измерения значений показателей, характеризующих достижение национальных целей развития страны, а также подготовить предложения для перечня показателей по оценке эффективности деятельности региональных властей.
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