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Путин поручил подготовить показатели для оценки эффективности губернаторов

Путин поручил подготовить показатели для оценки эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин поручил провести в российских регионах соцопросы для измерения значений показателей, характеризующих достижение национальных целей развития страны, а также подготовить предложения для перечня показателей по оценке эффективности деятельности региональных властей.

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