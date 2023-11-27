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Заммэра Москвы Ракова: свыше 100 тысяч детей родились в столице с начала года

Заммэра Москвы Ракова: свыше 100 тысяч детей родились в столице с начала года

С января 2023 года в московских роддомах на свет появилось свыше 100 тысяч детей. Самый популярный день рождения — 23 августа, тогда 371 женщина стала мамой, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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