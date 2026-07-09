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Кремль уличил в двоякости позицию США по конфликту на Украине

Кремль уличил в двоякости позицию США по конфликту на Украине

В заявлениях США о стремлении к миру и продолжении поставок оружия Украине есть двоякость. В этом позицию Вашингтона по конфликту уличил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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