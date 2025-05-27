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«Град» стараться: как реактивная артиллерия РФ воюет на покровском направлении

«Град» стараться: как реактивная артиллерия РФ воюет на покровском направлении

Наступление наших войск на покровском направлении поддерживает артиллерия. РСЗО «Град» 5-й бригады 51-й Донецкой армии Южного военного округа уничтожают огнем площадные цели: от опорных пунктов врага до его транспорта на дорогах.

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