Futures Slide, Oil Surges As Iran War Returns, Chip Stocks Tumble As Korea, SK Hynix Crash US equity futures are lower on a combination of US/Iran escalation (which is feeding inflationary concerns) and a violent crash in South Korean stocks (which saw SK Hynix plunge by 15% overnight, the most on record, and unironically follows its record ADR launch in the US), which has put Semis and tech under renewed pressure.
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