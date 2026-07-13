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Zero Hedge

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Futures Slide, Oil Surges As Iran War Returns, Chip Stocks Tumble As Korea, SK Hynix Crash

Futures Slide, Oil Surges As Iran War Returns, Chip Stocks Tumble As Korea, SK Hynix Crash

Futures Slide, Oil Surges As Iran War Returns, Chip Stocks Tumble As Korea, SK Hynix Crash US equity futures are lower on a combination of US/Iran escalation (which is feeding inflationary concerns) and a violent crash in South Korean stocks (which saw SK Hynix plunge by 15% overnight, the most on record, and unironically follows its record ADR launch in the US), which has put Semis and tech under renewed pressure.

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