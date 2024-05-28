Транспортные полицейские Пермского края задержали двух приятелей, подозреваемых в распространении наркотиков

В конце апреля сотрудники подразделения по по контролю за оборотом наркотиков Пермского ЛО МВД России на транспорте в ходе оперативных мероприятий задержали на перегоне станций «Пермь-2 – Бахаревка» официально не трудоустроенного и ранее не судимого 21-летнего местного жителя.